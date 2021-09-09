В Нур-Султане и нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Нур-Султане и нескольких областях Казахстана 10 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В связи с прогнозом дождей, местами сильных, с 10 по 11 сентября в горных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, - сообщили в ведомстве.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на юго-западе, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. Днем на севере области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере и в центре области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается ветер юго-западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане днем ожидается ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-западный, западный днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе, западе, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на северо-западе, западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, юго-востоке области порывы 25 м/с.

В Нур-Султане днем ожидается гроза, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Атырауской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.