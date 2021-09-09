В Алматы готовят списки компаний с низким процентом вакцинированных работников

Состоялось заседание городского штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова по вопросам организации работы мониторинговых групп с учетом нового Алгоритма рейдов по вакцинации, передает zakon.kz.

В заседании приняли участие руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный государственный санитарный врач мегаполиса Ж. Бекшин, первый заместитель прокурора города Б. Адамов, а также директор Палаты предпринимателей города А. Кошмамбетов, председатель Регионального совета НПП М. Барышев, председатель комитета при Деловом совете Д. Кыдырбаев, представитель Ассоциации общественного питания РК В. Нурпеисова, руководитель Ассоциации клуба рестораторов Казахстана Г. Катибаева и др.

7 сентября на заседании Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК был одобрен Алгоритм проверки предприятий на предмет вакцинации сотрудников первым компонентом вакцины против COVID-19. Так, с учетом нового алгоритма помимо нарушений в части соблюдения режима работы, социальной дистанции и масочного режима мониторинговые группы будут проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19.

В ходе заседания Бабакумаров обозначил задачи по организации работы мобильных мониторинговых групп в Алматы. Во-первых, поручено сформировать список предприятий, у которых количество сотрудников более 50 человек и вакцинировано менее 60% персонала первым компонентом вакцины против COVID-19. Во-вторых, будет усилена информационно-разъяснительная работа в целях оповещения субъектов предпринимательства о новых правилах проводимых проверок.

Вместе с тем Бабакумаров призвал руководство городской Палаты предпринимателей и представителей бизнес-сообщества к совместной работе по разъяснению риска допуска невакцинированных сотрудников на объект деятельности и важности расширения охвата вакцинацией.

Отмечается, что мониторинговые группы в своей работе строго руководствуются общестрановым алгоритмом работы.

В Алматы функционируют 40 мониторинговых групп. По данным ДСЭК Алматы, с начала года проведено 3934 выездные проверки, охвачено 37 972 объекта. Составлено 5706 протоколов на юридические и физические лица на сумму свыше 433 млн тенге. В суды передано 76 материалов (по ст. 462 ч. 3 и ст. 425 ч.1), из них по 65 материалам приняты решения.