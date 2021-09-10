Школьники болеют из-за нестандартного расположения окон в Атырауской области

Родители учеников возмущены расположением окон в школе, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Как уточняется, окна в здании расположены слишком высоко, прямо под потолком. В классах жарко, за глотком свежего воздуха дети вынуждены идти на улицу.

Мой сын из школы приходит мокрым, хоть майку выжимай. Заболел недавно, его трясло. Так ведь и коронавирус зацепить легко. Дети в помещении по пять-шесть часов проводят, - жалуется мама ученика третьего класса СШ №7 Гульназ Бакытжанова.

Мириться с отсутствием элементарных условий пребывания детей в школе родители не стали. Чтобы воздух хоть как-то циркулировал в помещении, купили вентиляторы.

Дети еще и в масках должны сидеть. Мы умоляем преподавателей: пусть они их снимут. За проблему браться никто не хочет, сколько мы не обивали порогов. В прошлом году аким сказал, что выделят деньги, что в этом году все будет по-другому. Очередная "лапша" на уши, - рассказала родительница Сауле Амангельдиева

Эту одноэтажную школу сдали в эксплуатацию 18 лет назад. Она вмещает 1200 детей, но учится здесь всего 700. По словам директора, вентиляционная система здесь никогда не работала. Как следствие, родители нередко переводят детей в другие школы. Вопрос не раз поднимали и сами чиновники.

Сейчас готовится проектно-сметная документация. Как только она будет подготовлена, пройдет конкурс, и установим вентиляционную систему, - утверждает и.о. руководителя управления образования Жылыойского района Гульжансара Танатарова.

По словам санврачей, государственную проверку в учебном заведении в последний раз проводили четыре года назад. Следующие три года температуру в здании замеряла частная компания по санитарному аудиту.

Тогда они отчитались, что все требования были соблюдены. В этом году мы проведем проверку. Она запланирована на октябрь, - сказал главный санитарный врач Жылыойского района Талгат Хабибуллин.

Если в школе все же выявят нарушения микроклимата, администрации грозит штраф и предписание на устранение дефектов. В противном случае, дело дойдет до суда, а учебное заведение, ставшее душегубкой, могут закрыть.