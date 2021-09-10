Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 830 тысяч

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 сентября 2021 года. Общее количество зараженных за сутки пошло на спад. Так, в Алматы за прошедшие сутки заболевших выявлено на 35 человек меньше, в Алматинской области - сразу на 40. В Карагандинской области, напротив, зафиксирован прирост зараженных, по сравнению с предыдущим днем зафиксировано на 32 человека больше, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4024 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀
Всего в стране подтверждено 832 248 случаев.
В Казахстане 6169 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране выздоровели 747 978 человек от COVID-19.
⠀
Хотите быть в курсе важных новостей?