Новые разработки молодых казахстанских ученых: биоразлагаемый имплант

Одному из участников I Международного форума молодых ученых "Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития", который проходит в эти дни в Алматы, 34 года. Диас Тастанбеков – ученый-химик. На форуме он представил свой проект "Биоразлагаемый имплант", о котором рассказал и журналисту zakon.kz.

Напомним, что организатором крупного научного события выступил Совет по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева. Поддержку в проведении Форума оказали Национальная академия наук РК и Министерство образования и науки.

Диас Тастанбеков окончил химический факультет КазНУ имени аль-Фараби и по программе "Болашак" поступил в магистратуру Шеффилдского университета в Великобритании. Затем проходил стажировки в США и Франции.

Вернувшись в Казахстан, в исследовательском центре "Назарбаев Университет" я занялся разработкой экологичных полимеров, биоразлагаемых - для медицины и полупроводниковых - для солнечных батарей. Затем в КБТУ заведовал собственной лабораторией "Альтернативные полимерные материалы". Все мои научные разработки направлены на сохранение экологии и устойчивое развитие, - рассказывает Диас Тастанбеков.

Проект "Биоразлагаемый имплант для погружного остиосинтеза", представленный Диасом на Форуме молодых ученых, планируют применять в травматологии и ортопедии. Погружной (внутренний) остеосинтез – это метод лечения переломов при помощи различных имплантов, которые фиксируют костные отломки внутри тела пациента. Импланты представляют собой штифты, пластины, винты, спицы и проволоку. Обычно хирурги-травматологи для лечения переломов используют титановые импланты, которые по окончании лечения необходимо извлекать.

Ученый разработал конструкции для сращения костей, которые через нужное время бесследно растворяются в организме. Их преимущество в том, что при их использовании пациентам после курса лечения не нужно будет вновь ложиться в клинику на операцию для извлечения имплантов.

Биоразлагаемый имплант – это такой же имплант, но способный саморассасываться в организме человека. Его использование в медицине позволяет избежать рисков, связанных с проведением повторной операции. Эти преимущества очень важны для лечения детей и пожилых пациентов. Эту идею мне подкинул мой друг, потомственный хирург Аманжол Балгазаров, который постоянно сталкивается с проблемами, связанными с повторными операциями, - пояснил ученый-химик.

По словам Диаса, материалы, которые используются для изготовления биоразлагаемых имплантов, не токсичны и гипоаллергенны. Находясь в теле человека, они позволяют проводить МРТ, что не всегда возможно с наличием металлических штифтов.

Импланты изготавливают двумя способами: при помощи 3D-печати и заливкой материала в специальные формы. Материал, из которого производят импланты - стерилизованная полимолочная кислота (PLA).

Эта разработка не является инновацией. В некоторых странах хирурги применяют такой способ. Но в Казахстане эти импланты будут использоваться впервые. У нас уже имеется патент на аппарат для изготовления и на методику, - поделился участник Форума молодых ученых.