Серикбай Трумов назначен депутатом Сената Парламента РК

Серикбай Трумов назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.
Указом главы государства Трумов Серикбай Утелгенович назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, - говорится на официальном сайте Акорды.
Ранее он занимал должность акима Мангистауской области.
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Серикбай Трумов родился 3 июня 1964 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина (1992)
Инженер-строитель
Трудовой стаж:
· Бетонщик треста "Мангышлаксельстрой-12" (1981);
· Бетонщик, водитель треста "Мангышлаксельстрой-12" (1985-1990);
· Заведующий орготделом; второй, первый секретарь Форт-Шевченковского горкома ЛКСМК-СМК (1990-1994);
· Преподаватель учебно-производственного комбината (1994);
· Главный специалист аппарата Тупкараганского районного маслихата (1994-1995);
· Ведущий инженер, начальник отдела, директор ТОО "Тупкараган" (1995-2004);
· Аким Тупкараганского района (11.2004-11.2006);
· Заместитель акима Мангистауской области (11.2006-11.2008);
· Аким Тупкараганского района Мангистауской области (11.2008-02.2012);
· Аким города Жанаозен Мангистауской области (02.2012-10.07.2015);
· Аким города Актау (10.07.2015-11.2017);
· Аким Мангистауской области (13.06.2019 -07.09.2021)
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