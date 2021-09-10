Назначен новый министр экологии

Сериккали Брекешев назначен новым министром экологии, сообщает zakon.kz.

Назначить Брекешева Сериккали Амангалиевича министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, - говорится в официальном сообщении, опубликованном на Акорде.

Ранее эту должность занимал Магзум Мирзагалиев. Теперь он является министром энергетики.

Брекешев Сериккали родился 14 октября 1972 года в Павлодаре. В 1995 году окончил Актауский политехнический институт им. Ш. Есенова по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений".

Трудовой стаж:

· Заместитель генерального директора, экономист СП "Казахстанско-Российский торговый дом" (1995-1997);

· Инспектор налогового отдел по г. Актау (1997);

· Инженер 8-го разряда АО "Мангистаумунайгаз" филиал управление по материально-техническому обеспечению и реализации продукции "Мунайгермес" (1997-1998);

· Мастер по добыче нефти, инженер по эксплуатации, менеджер промысла ЗАО "Каракудукмунай" (1998-2006);

· Начальник управления мониторинга добычи нефти Департамент развития нефтяной промышленности Министерство Энергетики и минеральных ресурсов, (2007-2008);

· Заместитель директора Департамента развития газовой промышленности Министерство Энергетики и минеральных ресурсов (2009-2010);

· Директор Департамента развития газовой промышленности Министерство Нефти и газа (2010-2014);

· Заместитель генерального директора ТОО "BNG Ltd" (2014-2015);

· Директор департамента технической политики АО "КазТрансГаз" (2015);

· Управляющий директор по управлению ГТС АО "КазТрансГаз" (2015);

· Управляющий директор по технической политике АО "КазТрансГаз" (2015-2016);

· Директор производственно-технического департамента АО "КазТрансГаз" (2016-2018);

· Заместитель генерального директора по технической политике АО "КазТрансГаз" (2018-03.2020);

· Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (с 03.2020)