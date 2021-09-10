Назначен новый министр экологии

Сериккали Брекешев назначен новым министром экологии, сообщает zakon.kz.
Назначить Брекешева Сериккали Амангалиевича министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, - говорится в официальном сообщении, опубликованном на Акорде.
Ранее эту должность занимал Магзум Мирзагалиев. Теперь он является министром энергетики.
Брекешев Сериккали родился 14 октября 1972 года в Павлодаре. В 1995 году окончил Актауский политехнический институт им. Ш. Есенова по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений".
Трудовой стаж:
· Заместитель генерального директора, экономист СП "Казахстанско-Российский торговый дом" (1995-1997);
· Инспектор налогового отдел по г. Актау (1997);
· Инженер 8-го разряда АО "Мангистаумунайгаз" филиал управление по материально-техническому обеспечению и реализации продукции "Мунайгермес" (1997-1998);
· Мастер по добыче нефти, инженер по эксплуатации, менеджер промысла ЗАО "Каракудукмунай" (1998-2006);
· Начальник управления мониторинга добычи нефти Департамент развития нефтяной промышленности Министерство Энергетики и минеральных ресурсов, (2007-2008);
· Заместитель директора Департамента развития газовой промышленности Министерство Энергетики и минеральных ресурсов (2009-2010);
· Директор Департамента развития газовой промышленности Министерство Нефти и газа (2010-2014);
· Заместитель генерального директора ТОО "BNG Ltd" (2014-2015);
· Директор департамента технической политики АО "КазТрансГаз" (2015);
· Управляющий директор по управлению ГТС АО "КазТрансГаз" (2015);
· Управляющий директор по технической политике АО "КазТрансГаз" (2015-2016);
· Директор производственно-технического департамента АО "КазТрансГаз" (2016-2018);
· Заместитель генерального директора по технической политике АО "КазТрансГаз" (2018-03.2020);
· Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (с 03.2020)
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