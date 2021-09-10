FIFA ищет новое место для клубного ЧМ-2021

10 сентября 2021, 13:29
Фото: instagram / boca_juniors_parodia_

Мировое первенство среди клубов переносится из Японии в другую страну, передает zakon.kz.

Это стало известно после того, как Федерация футбола Японии отказалась от проведения ежегодного футбольного форума в связи с ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, сообщает fifa.com. Турнир был запланирован на декабрь 2021 года.

Международная федерация футбола (FIFA) в данный момент подыскивает страну кандидата, которая возьмется за проведение этого мероприятия. Страна-хозяйка клубного чемпионата мира и все ее участники определятся в ближайшее время. А пока известны три клуба, которые поедут на этот турнир, - "Челси" (Англия), "Аль-Ахли" (Египет) и "Окленд" (Новая Зеландия).

Куандык Шынасилов


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?