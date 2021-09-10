Берик Имашев снова возглавил Центризбирком

Берик Имашев назначен председателем Центральной избирательной комиссии Казахстана, сообщает zakon.kz.

Указом главы государства Имашев Берик Мажитович назначен председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении, опубликованном на Акорде.

Стоит отметить, что президент Казахстана назначает на должность председателя ЦИК сроком на пять лет.

Имашев уже назначался главой ЦИК 13 сентября 2016 года.

Имашев Берик Мажитович родился 7 июня 1960 года в Алматы. В 1982 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Трудовой стаж:

· Стажер, следователь прокуратуры Фрунзенского района, прокурор отдела по исполнению законов на транспорте, следователь по особо важным делам при Прокуроре Казахской ССР, прокурор Московского района (1982-1992);

· Начальник организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (1992-1993);

· Первый заместитель прокурора города Алматы (1993-1994);

· Заместитель председателя правления АБ "Казкоммерцбанк" (1994-1995);

· Внештатный советник Премьер-Министра Республики Казахстан, президент ассоциации "Юристы делового мира" (1995);

· Директор Агентства по реорганизации предприятий - заместитель председателя Госкомимущества Республики Казахстан (10.1995-09.1996);

· Начальник управления налоговой полиции - заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Казахстан (09.1996-04.1997);

· Директор юридической фирмы "Имашев и партнеры" (1997-1998);

· Председатель Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса (04.1998-01.1999);

· Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам развития малого бизнеса (05.1998-10.1999);

· Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, директор адвокатской конторы "Имаш", заместитель председателя президиума коллегии адвокатов г. Астана (11.1999-12.2000);

· Председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (13.12.2000-11.2001);

· Член коллегии адвокатов г. Астана (11.2001-07.2003);

· Президент ЗАО "Нефтеконсалтинг" (09.2002-07.2003);

· Заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан (06.2003-05.2005);

· Председатель Правления, Совета директоров АО "Фонд развития малого предпринимательства" (05.2005-10.2005);

· Заместитель руководителя Администрации Президента РК (18.10.2005-12.01.2007);

· Секретарь Совета Безопасности РК (12.01.2007-19.02.2008);

· Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (19.02.2008-19.08.2008);

· Министр юстиции Республики Казахстан (с 20.01.2012; переназначен - с 04.04.2014; переназначен - 30.04.2015-09.2016);

· Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (с 13.09.2016)