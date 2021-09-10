Когда закончится строительство инженерных сетей в Жетысуском районе Алматы

Срыв сроков строительства дороги в Жетысуском районе прокомментировали власти Алматы, сообщает zakon.kz.

Информация о срыве ранее появилась в Казнете.

В Управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы отметили, что это не соответствует действительности.

Сроки возведения сетей в этой части города, в частности, в контуре улиц Казыбаева – Райымбека– Татибекова – Рыскулова, выдерживаются. А дорожное покрытие на улице Хамиди подрядная организация полностью восстановит уже через пять дней – к 15 сентября, - уточнили в ведомстве.

Финансирование проекта ведется в соответствии с условиями заключенного с подрядчиком договора. И каких-либо претензий с его стороны о нехватке средств, выделенных на возведение водопроводных и канализационных сетей в названном городском секторе, не поступало.

В то же время, полностью закончено начавшееся еще в августе асфальтирование улиц Ахтанова, Баишева, Белорусской, Кыдырбекулы, Матросова, Ногайбаева, Салтыкова-Щедрина, где уже завершилось строительство инженерных сетей. Сейчас ведется подготовка к асфальтированию улиц Радищева, Туринская, Туркменская и Шелихова, - отметили в пресс-службе.