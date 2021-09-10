Количество автобусов увеличат в часы пик в Казахстане - постановление

10 сентября 2021, 16:27
Фото: zakon.kz

Главный госсанврач Казахстана подписал постановление "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении", сообщает zakon.kz.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам обеспечить: увеличение количества общественного транспорта в "часы пик" с целью снижения пассажиропотока и недопущения скопления населения, - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 00:00 13 сентября.

Читайте также: В Алматы, Нур-Султане и Шымкенте смягчат карантин с 13 сентября


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?