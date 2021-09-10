Назван наиболее живучий штамм COVID-19

Американские вирусологи назвали наиболее живучий штамм коронавируса, передает zakon.kz.

По мнению ученых из США, как пишет РИА Новости, при возникновении новых волн COVID-19 доминирующим штаммом, скорее всего, будет "дельта" и его "подштаммы", так как он наиболее заразный.

Пока ничто не могло сравниться с "дельтой", - приводит слова вирусолога Онкологического исследовательского центра им. Фреда Хатчинсона Тревора Бедфорда газета Wall Street Journal.

Заразность "дельта-штамма", по мнению ряда ученых, в определенный момент достигнет предела по мере роста числа вакцинированных в мире.