Одна из европейских стран отменила все коронавирусные ограничения

Власти Дании с 10 сентября отменили все ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19, сообщает zakon.kz.

Как передает Датское радио, страна больше не считает инфекцию "критически опасным заболеванием".

Из-за этого прекратило действовать соглашение о постепенном снятии ограничений, согласно которому соблюдение всех ограничительных остававшихся мер в стране должны были отменить 1 октября.



Причиной отмены ограничительных мер стал высокий уровень вакцинации от коронавируса. В Дании полностью привиты 83 процента населения старше 12 лет. В то же время пока сохранится ряд ограничений для въезда в страну - исходя из того, откуда въезжает тот или иной человек. К примеру, прибывшие из Германии (за исключением граничащей с Данией федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн) обязаны пройти тест на коронавирус.

Меры действовали 18 месяцев. Теперь Королевство стало первой в Евросоюзе страной, полностью вернувшейся к допандемийной повседневной жизни.

При этом те, кто приезжает в Данию из других стран, должны предоставить либо документ о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. В аэропортах ношение масок остается обязательным.

Более 70% населения Дании прошли полную вакцинацию от коронавируса. В Дании с начала пандемии выявили более 350 тыс. случаев заражения COVID-19, около 2,6 тыс. из них имели летальный исход.