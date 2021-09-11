О новых случаях заражения КВИ рассказали в Минздраве РК

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 сентября 2021 года. Между тем количество вновь зараженных за сутки снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 348. Например, в Карагандинской области статистика показывает понижение на 191 пункт, а в Актюбинской области - сразу на 122, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3676 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 835 924 случая.
В Казахстане 5992 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 753 970 человек.
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