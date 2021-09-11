О новых случаях заражения КВИ рассказали в Минздраве РК

11 сентября 2021, 08:00
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 сентября 2021 года. Между тем количество вновь зараженных за сутки снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 348. Например, в Карагандинской области статистика показывает понижение на 191 пункт, а в Актюбинской области - сразу на 122, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3676 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 317,
  • в городе Алматы – 889,
  • в городе Шымкент – 151,
  • в Акмолинской области – 202,
  • в Актюбинской области – 178,
  • в Алматинской области – 365,
  • в Атырауской области – 93,
  • в ВКО – 192,
  • в Жамбылской области – 62,
  • в ЗКО – 109,
  • в Карагандинской области – 390,
  • в Костанайской области – 172,
  • в Кызылординской области – 79,
  • в Мангистауской области – 162,
  • в Павлодарской области – 205,
  • в СКО – 67,
  • в Туркестанской области – 43.

Всего в стране подтверждено 835 924 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5992 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 697,
  • в городе Алматы - 1217,
  • в городе Шымкент - 143,
  • в Акмолинской области - 258,
  • в Актюбинской области - 620,
  • в Алматинской области - 521,
  • в Атырауской области - 528,
  • в ВКО - 120,
  • в Жамбылской области - 328,
  • в ЗКО - 154,
  • в Карагандинской области - 367,
  • в Костанайской области - 232,
  • в Кызылординской области – 157,
  • в Мангистауской области - 227,
  • в Павлодарской области - 353,
  • в СКО - 19,
  • в Туркестанской области - 51.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 753 970 человек.


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