38 классов закрыли на карантин в школах Уральска

11 сентября 2021, 11:44
Фото: zakon.kz.

Несколько десятков классов в 26 школах закрыли на карантин в Уральске, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Об этом сообщили в пресс-службе акимата Западно-Казахстанской области.

На сегодняшний день постановлениями главных государственных санитарных врачей города Уральск и районов ЗКО в связи с регистрацией случаев коронавирусной инфекции среди школьников и студентов на карантин закрыты 38 классов в 26 школах, также три группы в СУЗ и одна группа в ВУЗ, - говорится в сообщении.

Всего по стране, по данным Минздрава, 241 класс ушел на карантин из-за выявленного коронавируса.


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