Стрельба в Лисаковске - есть жертвы, ранен полицейский

В Лисаковске произошла стрельба, сообщает zakon.kz.

В Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что полицией обезврежен стрелявший в соседей житель Лисаковска.

Около 11:00 на пульт 102 отдела полиции Лисаковска поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома 3 микрорайона неизвестный ходит с оружием. Для задержания подозреваемого на место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. По прибытии на место происшествия подозреваемый произвел выстрелы в сторону сотрудников полиции и ранил следователя следственно-оперативной группы, после чего скрылся в подъезде дома. В ходе преследования он продолжил производить выстрелы в сторону полицейских. В целях безопасности жителей дома и для пресечения дальнейших противоправных действий подозреваемого полицейские вынуждены были применить оружие и ранили его. После этого стрелявший скрылся в своей квартире, где и был в дальнейшем задержан. В подъезде дома были обнаружены две женщины с огнестрельными ранениями. пресс-служба ДП Костанайской области

Сотрудниками органов внутренних дел сразу была вызвана скорая помощь для пострадавших.

Впоследствии от полученного ранения задержанный скончался в больнице. Также скончалась одна из раненых женщин. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, органами прокуратуры изучается вопрос правомерности применения оружия. Следствием уже установлено, что конфликт возник между соседями на почве проводимого ремонта. пресс-служба ДП Костанайской области