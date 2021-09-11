Зарплату работников "Аралтуза" повысили с 1 сентября

1 сентября 2021 года коллектив АО "Аралтуз" вышел с требованием повысить заработную плату на 50-100%, что повлекло остановку работы предприятия. Данное требование работников вызвано общим экономическим спадом экономики вследствие пандемии коронавируса и прочих факторов. Однако их полное выполнение работодателем являлось экономически невозможным.

С 2014 года повышение заработной платы работников производилось шесть раз, суммарно за семь лет доход работника в среднем вырос на 125%. АО "Аралтуз" - одна из немногих компаний, которая в сложный период объявила о повышении заработной платы с 1 марта 2021 года на 10%, также компания взяла на себя обязательство о возмещении взносов на обязательное социальное медицинское страхование. В целом, с 1 марта 2021 года увеличение заработной платы сотрудников производства составило 12,5% "на руки". Также стоит отметить, что в период пандемии компания не сокращала рабочие места и не отправляла сотрудников в отпуска без содержания.

Руководство компании, рассмотрев доводы профсоюза и работников, а также учитывая сложную общеэкономическую ситуацию, приняло решение увеличить заработную плату производственного персонала еще на 22,5% с 1 сентября 2021 года. Кроме того, поручено установить дополнительное премирование за выполнение планов производства по итогам года каждому работнику как мера поддержки и стимулирование работы коллектива.

Сегодня все работники компании приступили к выполнению своих обязанностей. Работа предприятия полностью восстановлена.

АО "Аралтуз" - ведущий производитель пищевой соли в Казахстане с 1925 года. Компания является градообразующим предприятием Аральского региона, обеспечивающим рабочими местами свыше 1000 человек местного населения.

Следует отметить, что АО "Аралтуз" является крупным социально-ответственным предприятием в районе, реализующим важные социальные проекты и благотворительные акции. В частности, компания участвовала в социально ориентированном проекте газификации, благодаря которому более 5 тысяч жителей поселка Жаксыкылыш Аральского района получили доступ к газу. Кроме того, на постоянной основе осуществляется помощь и поддержка многодетным семьям, одиноким матерям, а также другим категориям социально уязвимых слоев населения.

В период пандемии АО "Аралтуз" взяло на себя ответственность за обеспечение больниц Аральского района медицинским оборудованием, закупкой реанимобилей, кислородных концентраторов, медицинских кроватей и защитных комплектов. Силами компании в городе Аральск реконструирована и запущена в эксплуатацию комфортабельная гостиница "Арал". На данный момент завершается строительство спортивно-оздоровительного комплекса, оснащенного спортивным залом и бассейном. Реализация данного проекта позволит детям Аральского района, а также детям сотрудников предприятия бесплатно заниматься в плавательных секциях, увеличит доступность спортивных занятий, а также окажет положительное воздействие на восстановление здоровья людей, пострадавших от коронавирусной инфекции.