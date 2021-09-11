Землетрясение магнитудой 3.9 произошло в Туркестанской области

11 сентября 2021 года в Туркестанской области произошло землетрясение магнитудой 3.9 балла, сообщает zakon.kz.

В 12:51 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 640 км на запад от г. Алматы на территории Казахстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 9.8.

Магнитуда MPV 3.9.

Координаты эпицентра 42.53° с.ш. 69.13° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет