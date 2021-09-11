Как защитить рынок от теневого импорта, обсудили в Генпрокуратуре РК

Сегодня, 11 сентября, под председательством Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, на котором рассмотрены вопросы противодействия экономической контрабанде, сообщает zakon.kz.

Открывая заседание, Генеральный прокурор отметил, что экономическая контрабанда влечет значительные потери для государства и создает неравную конкуренцию отечественному бизнесу.

За пять лет по республике зарегистрировано свыше 700 уголовных правонарушений в таможенной сфере. пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

На совете заслушаны доклады о принимаемых мерах Агентства по финансовому мониторингу и Комитета государственных доходов.

Обсуждены проблемы информационного обмена с иностранными государствами, защиты внутреннего рынка от теневого импорта и технического оснащения таможенных постов.

В Казахстане должны быть исключены факты необоснованного простоя транспорта на границе, и принимаемые меры не должны создавать барьеры честному бизнесу. Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов

По итогам мероприятия членами Координационного совета выработаны рекомендации по противодействию нелегальному торговому обороту на внешних границах.