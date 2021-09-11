Возобновились игры чемпионата Казахстана по футболу

После перерыва, связанного с играми национальной сборной, прошли первые матчи 20-го тура первенства страны, передает zakon.kz.

Открыли игровой день "Кызыл-Жар" (Петропавловск) и "Кайсар" (Кызыл-Орда). Североказахстанцы выиграли эту встречу благодаря голам Алибека Касыма и Тимура Мульдинова.

Уральский "Акжайык" принимал столичную "Астану" и проиграл минимально - 0:1, гол на свой актив записал Валерий Чуперка. "Атырау" и "Туран" из Туркестана разошлись миром - 2:2. У хозяев отличились легионеры Даниель Стойкович и Сильва Гарсия Брайн, "Турану" помогли Александр Чиж и Фазли Самир.

Остальные игры 20-о тура пройдут 12 сентября, где встречаются "Шахтер" - "Жетысу", "Актобе" - "Тараз", "Ордабасы" - "Кайрат", "Тобол" - "Каспий".

Куандык Шынасилов