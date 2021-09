150-я ракетка мира выиграла US Open

150-я ракетка мира Эмма Радукану одержала победу над 73-й в рейтинге WTA Лейлой Фернандес - 6:4, 6:3, сообщает zakon.kz со ссылкой на чемпионат.

Это первый с 1999 года финал, который разыграли два тинейджера. Тогда Серена Уильямс взяла свой первый мэйджор, победив Мартину Хингис.

История 18-летней Радукану кажется сказочной. Она находилась так низко в мировом рейтинге теннисисток, что ей пришлось начинать борьбу на US Open с квалификационных раундов. Эмма все их выиграла и стала первой в истории женщиной, вышедшей в финал турнира Большого шлема таким путем.

Радукану родилась в Канаде в семье румына и китаянки, но выросла в Великобритании. Она стала первой британкой, вышедшей в финал крупного турнира за последние 44 года.

