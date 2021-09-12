Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи, сообщает zakon.kz.
Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
Поздравляю соотечественников с Днем семьи! Этот праздник имеет особое значение для Казахстана. Крепкая и счастливая семья - основа благополучия и процветания нашей страны. Государство будет поддерживать институт семьи и проводить комплексную семейную политику.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) September 12, 2021
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