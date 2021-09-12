Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи

12 сентября 2021, 12:51
Фото: Акорда

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи, сообщает zakon.kz.

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.


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