Умерла участница дуэта Baccara Мария Мендиола

В возрасте 69 лет скончалась Мария Мендиола, испанская певица, участница дуэта Baccara, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом сообщается в официальном Instagram дуэта. Певица скончалась в субботу, 11 сентября, в Мадриде. Причина смерти не уточняется.

Мендиола родилась 4 апреля 1952 года. Она начала свою карьеру как танцовщица. В 1970-х Мендиола познакомилась с Майте Матеос, несколько лет спустя женщины создали дуэт Baccara.

Поначалу они исполняли хиты Boney M, ABBA и Донны Саммер, и на них обратил внимание служащий немецкой звукозаписывающей компании BMG Leon Deane и пригласил в Гамбург. Там они познакомились с продюсером Рольфом Соей и под его руководством выпустили первый сингл "Yes Sir I Can Boogie". В итоге песня заняла седьмое место в рейтинге самых продаваемых записей в мире.

Благодаря ему дуэт был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как женская группа, продавшая наибольшее число пластинок с синглом — 16 млн копий. Следующий сингл Sorry I’m A Lady, в ноябре 1977-го также попал на первые места хит-парадов.