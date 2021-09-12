Путин рассказал о том, как ему сломали нос

Президент России Владимир Путин рассказал, как на тренировке по боксу ему сломали нос, сообщает zakon.kz.

Лидер РФ поделился воспоминаниями на встрече с олимпийцами на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос <...> Я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан. Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой. президент РФ Владимир Путин

Путин - мастер спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, в 2010 году получил почетный диплом "Доктор в области дзюдо" университета Ёнин.

Глава РФ также имеет черный пояс по карате. В 2013 году стал обладателем почетного девятого дана в корейском боевом единоборстве тхэквондо, в ноябре 2014 года международная организация "Кекусин-кан каратэ-до" присвоила Путину восьмой дан "Кекусин-кан".

Также он увлекается горнолыжным спортом и хоккеем. Предпочитает активные виды отдыха — рыбалку, конные прогулки и сплав по реке.