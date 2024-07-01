Евро-2024: Мбаппе высказался о сломанном носе и игре в маске

1 июля на чемпионате Европы 2024 года по футболу пройдут два заключительных матча стадии 1/8 финала. В одной из этих встреч лидер французской сборной Килиан Мбаппе со сломанным носом, но в маске выведет своих коллег на поле, сообщает Zakon.kz.

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За выход в полуфинал Евро-2024 французам будет противостоять нелегкий соперник – команда Бельгии. Как уже известно, Мбаппе недавно сломал нос на старте данного турнира и с тех пор испытывает некоторые затруднения, играя в специальной маске.

"С того случая было много встреч с врачами, мало спал, не смог сыграть против Нидерландов, это было сложно. Но вышел на игру с Польшей. Когда играешь со сломанным носом и не делаешь операцию, становишься мишенью. Много детей смотрят матчи, надо будет стараться контролировать себя в будущем. Знал, на что иду, это не новая ситуация. Могу выдержать удары. Если для выхода в четвертьфинал нужно, чтобы мой нос задели, меня это устраивает. Мой нос уже сломан". Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе уже сыграл одну игру на Евро-2024 в этой специальной маске и поделился первыми впечатлениями.

"Играть в этой маске абсолютный ужас. Я сменил маску, потому что каждый раз что-то шло не так. Сложно, потому что она ограничивает обзор, а еще скапливается пот, и ее приходится снимать, чтобы он стекал. Такое ощущение, что она сделана в 3D. Спасибо всем этим маскам, но как только предоставится возможность сыграть без нее, я обязательно сделаю это". Килиан Мбаппе

В ночь на 18 июня форвард сборной Франции Килиан Мбаппе разбил нос в матче с Австрией, ударившись лицом в плечо игрока соперничающей команды Кевина Данзо.

Спустя чуть больше недели француз вернулся на поле, надев маску, и забил свой первый мяч на Евро-2024 в ворота команды Польши.