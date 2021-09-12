Концерт Седоковой в Rixos Aktau прокомментировали в акимате области

Концерт украинской певицы Анны Седоковой в отеле Rixos Aktau во время карантина вызвал массу отзывов. В основном, негативных, сообщает zakon.kz.

В акимате Мангистауской области информировали, что направили письмо в городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия мер, передает Lada.kz.

Говорится, что на организатора концерта будет наложен штраф.

Концерт Анны Седоковой прошел в Rixos Aktau в минувшие выходные. При этом, как стало известно из рекламы, в сентябре в отеле запланированы еще два подобных мероприятия с участием звезд.

Ранее заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова заявляла, что все концерты на территории пятизвездочного отеля будут отменены. Генеральный менеджер Rixos Water World Aktau Cерик Исагалиев сообщал, что пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется, будет проводиться работа над отменой концертов на территории отеля.