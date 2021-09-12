Условие для встречи Зеленского и Путина назвали в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, однако в ходе встречи должен обсуждаться вопрос территорий, которые Киев считает оккупированными, сообщает zakon.kz.

Такое заявление сделал пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров, передает телеканал "Дом".

По словам Никифорова, Зеленский расположен к переговорам с Путиным в любое время. Однако этот диалог должен пройти на нейтральной территории.

Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров

Спикер главы Украины добавил, что против такой встречи выступает именно РФ, которая, по его словам, не намерена выносить на повестку этой встречи "вопрос Крыма".

А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров

В Кремле, в свою очередь, заявили, что еще раз подтверждают желание идти на нормализацию отношений с Украиной, но не готовы обсуждать принадлежность Крыма.