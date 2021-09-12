Специалисты подсчитали, сколько в среднем стоит рекламный пост в Instagram

Компания Yoloco, анализирующая аккаунты в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта, рассчитала среднюю стоимость рекламы в сториз в Instagram, сообщает zakon.kz.

Эту работу она выполнила по заказу агентства "РБК".

В ходе исследования блогеры были разделены на шесть групп: наноблогеры с числом подписчиков от 10 до 50 тысяч, микро - от 50 до 100 тысяч, мини - до 500 тысяч, средние - до 1 млн, крупные - до 2-х млн и топ-блогеры - от 2 млн. Помимо числа подписчиков на ценообразование влияют такие факторы, как категория, пол, география и даже количество фотографий, на которых блогер улыбается. В исследовании приняло участие 3,5 тысячи уникальных блогеров.

Самыми высокооплачиваемыми российскими блогерами оказались актеры, продюсеры и шоумены, у кого число подписчиков превышает два миллиона.

Самый высокооплачиваемый - рэпер Алишер Моргенштерн, чья аудитория насчитывает 7,6 млн подписчиков. За одну рекламную сторис он может получать около 2 млн рублей. В тройку также вошли блогер Александра Митрошина, которая ведет блог своей жизни, о феминизме, путешествиях и спорте, - 1 млн рублей, а также Дина Саева, размещающая в соцсети свои фотографии, - 600 000 рублей. У них 2,5 млн и 7,5 млн подписчиков, соответственно.