Чемпион Казахстана "Кайрат" проиграл в Шымкенте

Закончились матчи двадцатого тура казахстанского первенства по футболу среди команд Премьер-лиги, передает zakon.kz.

Второй игровой день начался в Караганде, где местный "Шахтер" разобрался с "Жетысу". Победу хозяевам принесли Оралхан Омиртаев (дубль) и Евгений Шикавка. Гол престижа у гостей забил Одуэньи Угочукву.

"Актобе" и "Тараз" разошлись миром - 0:0. Неожиданный результат зафиксирован в Шымкенте, где "Ордабасы" минимально переиграл действующего чемпиона страны "Кайрат" - 2:1. Можно сказать, что исход поединка был сделан за первые 20 минут игры.

"Ордабасы" благодаря Абдуллаю Диакате и Александру Клещенко быстро вырвался вперед - 2:0. Вскоре алматинцы остались вдесятером, с поля был удален Айбол Абикен. Но, несмотря на меньшинство, гости старались уйти от поражения.

Один раз им удалось сократить отставание, пенальти реализовал Хосе Канте. Но на большее не хватило времени. 2:1 - "Ордабасы" берет три очка.

Лидер турнирной таблицы - костанайский "Тобол" - дома переиграл "Каспий" из Актау - 2:1. На гол каспийца Рамазана Каримова хозяева ответили мячами Сергея Малого и Алекса Амановича.

"Тобол" с 45 очками во главе таблицы, за ним - "Астана" (44) и "Кайрат" (37).

Куандык Шынасилов