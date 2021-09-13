Проект Соглашения по охране и защите авторских прав одобрили страны СНГ

Подготовлен проект постановления Правительства Казахстана "О подписании Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", сообщает zakon.kz.

Как отмечается, проект Соглашения разработан с целью развития сотрудничества в области охраны авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.

По информации Минюста, Межгосударственным советом по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности совместно с базовой организацией Российской государственной академией интеллектуальной собственности (РГАИС) и Исполнительным комитетом СНГ был подготовлен проект Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.

Проект Соглашения был одобрен на десятом заседании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, - говорится в обосновании.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 октября.