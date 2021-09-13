Постановлением правительства РК Ерлан Кожагапанов назначен советником премьер-министра РК , передает zakon.kz.

Распоряжением премьер-министра РК Ерлан Кожагапанов назначен на должность советника премьер-министра, - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра РК.

Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области.

Трудовую деятельность начал в 1989 году. В разные годы трудился в частном секторе, в государственных органах и на предприятиях.

В 2020-2021 годах - первый заместитель акима Алматы.

С апреля 2021 года по настоящее время работал вице-министром культуры и спорта Казахстана. 13 сентября был снят с этой должности.