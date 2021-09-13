Вице-министра Кожагапанова освободили от должности

13 сентября 2021, 10:39
Фото: gov.kz

Вице-министра культуры и спорта Казахстана Ерлана Кожагапанова освободили от должности, сообщает zakon.kz.

Постановлением правительства РК Ерлан Кожагапанов освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области. Трудовую деятельность начал в 1989 году. В разные годы трудился в частном секторе, в государственных органах и на предприятиях.

В 2020-2021 годах - первый заместитель акима Алматы.

С апреля 2021 года по настоящее время работал вице-министром культуры и спорта РК.


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