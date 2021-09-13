Во что инвестирует Швейцария в Казахстане

В ходе официального визита казахстанской делегации во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди в Швейцарскую Конфедерацию состоялись предметные переговоры с руководителями крупных швейцарских компаний по вопросам реализации ряда перспективных инвестиционных проектов в Казахстане.

В частности, с участием Тлеуберди были проведены переговоры с руководителями транснациональных корпораций, среди которых Ammann Group, Stadler Rail (машиностроение), KS Genetics, INOKS Capital (АПК) и Sandoz (фармацевтика).

Так, в рамках встречи с руководством Ammann Group в лице председателя совета директоров Йоханна Шнайдер-Амманна и главного исполнительного директора Ханс-Кристиана Шнайдера казахстанской стороной была предложена возможность расширения деятельности в Казахстане путем локализации производства дорожной техники и комплектующих.

В ходе переговоров с руководством Sandoz компания заявила о рассмотрении возможности создания в Казахстане производства высококачественных медицинских препаратов.

Руководство компании INOKS Capital заявило о заинтересованности в создании комплексных цепочек создания добавленной стоимости в агропромышленном комплексе. В текущем году компания планирует запуск производства экструдированных кормов на базе СЭЗ "Хоргос". Кроме того, ведется проработка нового проекта создания интенсивного сада, строительства фруктохранилищ и цехов переработки фруктов в Алматинской области.

В ходе вышеуказанного визита со стороны АО "НК "KAZAKH INVEST" было подписано два меморандума с Президентом компании KS Genetics Филиппо Ломбарди по проекту создания инновационного экспортоориентированного животноводческого комплекса полного цикла в Алматинской области, а также с Председателем Совета директоров компании Stadler Rail Петером Шпулером по расширению инвестиционного сотрудничества со швейцарским бизнесом.

Кроме того, казахстанской стороной в лице руководства Комитета по инвестициям МИД РК и АО "НК "KAZAKH INVEST" были проведены переговоры с рядом потенциальных швейцарских инвесторов, включая Burckhardt Compression, Clariant, Buhler, Polymetrix, Sika, Basel Euro Airport, а также с ключевыми бизнес-ассоциациями Economiesuisse (объединяет порядка 100 тыс. предприятий), Swissmem (машиностроительная, электротехническая и металлургическая промышленность), CCIG (ТПП Женевы) и JCC (Объединенная Торговая палата Швейцария - Евразия).

Транснациональной химической компании Clariant, имеющей 85 производственных площадок по всему миру, были презентованы конкретные инвестиционные предложения в регионах Казахстана. По итогам переговоров со стороны компании был проявлен интерес к локализации на территории РК с учетом увеличения мирового спроса на промышленные химикаты.

В ходе переговоров с одним из крупнейших экспортеров оборудования для пищевой, химической и автомобильной промышленности Швейцарии - компанией Buhler - была проведена презентация инвестиционных возможностей Казахстана в соответствующих отраслях, а также представлены проекты, требующие инвестиций. Компания в лице одного из своих подразделений уже рассматривает участие в проекте по строительству завода по рециклингу ПЭТ в Жамбылской области.

Глава по макрорегиону Европа, Ближний Восток и Африка компании Sika Иво Шедлер высоко оценил инвестиционный потенциал Казахстана, отметив заинтересованность в расширении деятельности в стране. Компания на текущий момент имеет около 200 производственных площадок по всему миру, включая три объекта по производству стройматериалов в Алматы, Нур-Султане и Атырау.

Вице-президент "Базельского международного аэропорта "EuroAirport" Михаэль Швинн предложил различные варианты сотрудничества, отметив огромный транспортно-логистический потенциал Казахстана, в частности, по развитию трансконтинентальных авиагрузоперевозок с созданием соответствующих инфраструктурных объектов.

По итогам состоявшихся переговоров казахстанской делегации, организованных Посольством РК в Швейцарии, был отмечен повышенный интерес со стороны швейцарского бизнеса к сотрудничеству с Республикой Казахстан. Помимо реализуемых проектов, ведется проработка ряда совершенно новых проектов в таких отраслях, как машиностроение, химико-фармацевтическая промышленность, агропромышленный комплекс, транспортная инфраструктура и других, - отметил заместитель председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Жандос Темиргали.

Так, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Женевы CCIG Венсан Субилия подчеркнул синергетический эффект в партнерстве двух стран, где Швейцария выполняет роль инвестиционного хаба для Казахстана в Европе, источника капитала и передовых технологий.

По итогам 2020 года Швейцария заняла 3-е место по объему прямых инвестиций в Казахстан, а по объему двусторонней торговли с Казахстаном - 10-е место.

В ноябре 2021 года ожидается официальный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Швейцарию.