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Казахстан обогнал Азербайджан и Сербию в рейтинге инвестиционной привлекательности

Казахстан обогнал Азербайджан и Сербию в рейтинге инвестиционной привлекательности Фото: Zakon.kz
Казахстан вошел в топ-10 стран по объему прямых иностранных инвестиций (ПИИ), заняв шестое место. Наша страна обогнала в данном рейтинге Азербайджан, Марокко, Сербию и Индию, сообщает Zakon.kz.

Исследование инвестиционной привлекательности стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы проводило аналитическое агентство fDi Intelligence.

В исследовании, в котором оцениваются макроэкономические траектории и траектории прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 50 крупнейших в мире направлениях ПИИ с использованием данных МВФ и монитора иностранных инвестиций fDi Markets, выделяются те страны, которые вступают в новый год с сильными макроэкономическими показателями и динамикой ПИИ, поскольку мир продолжает бороться с нестабильным восстановлением после COVID-19.

Как следует из исследования, Азия в 2023 году показала хорошие результаты, включив шесть стран в первую десятку:

1. Камбоджа.

2. Филиппины.

4. Ирак.

6. Казахстан.

7. Азербайджан.

10. Индия.

Также в первую десятку вошли страны Африки:

3. Кения.

5. Намибия.

8. Марокко.

Вместе с тем Сербия оказалась единственной страной за пределами Азии и Африки, которая вошла в десятку лучших, заняв девятое место.

Казахстан обогнал Азербайджан и Сербию в рейтинге инвестиционной привлекательности

Фото: fdiintelligence.com

Международный валютный фонд (МВФ), учитывая прогнозируемый рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 6,1% в 2024 году по сравнению с 5,6% в 2023 году, ожидает, что Камбоджа станет самой быстрорастущей экономикой в ​​Юго-Восточной Азии в следующем году, а инфляция будет сдерживаться на уровне 3% как в 2023 году, так и в 2024-м. В исследовании говорится, что на экономические показатели страны повлияли структурные и циклические факторы.

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В 2023 году верховенство закона вновь ослабло в большинстве стран. Об этом свидетельствуют данные Индекса верховенства закона 2023, составленного World Justice Project (WJP). Какое место занял Казахстан в данном рейтинге, можете узнать по ссылке.

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