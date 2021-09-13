В МВД предупредили об "аптечной" наркомании среди школьников

В аптеках имеются препараты, которые школьники могут использовать для состояния эйфории, сообщил на брифинге начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, передает корреспондент zakon.kz.

Говоря о легальном обороте наркотиков, нельзя не вспомнить про "аптечную" наркоманию. Так как в аптеках имеется ряд препаратов, как наркосодержащих, так и без наркотических веществ в составе, но которые способны вызывать наркотическое опьянение. Один из самых опасных - это препарат "Т..." - синтетический опиоидный анальгетик или синтетический опиат героина, - напомнил Бахытжан Амирханов.

По его словам, "Т..." является "точкой входа" в наркоманию. Он опасен тем, что его абстинентный синдром (ломка) маскируется под два очень социально приемлемых заболевания - простуду и отравление.

Помимо "Т..." имеются препараты, которые школьники могут использовать для состояния эйфории. Это глазные капли "Т..." и "Ц...", - заявил глава управления Департамента по противодействию наркопреступности.

Он уточнил, что ранее данные препараты не относились к списку запрещенных наркотических веществ и не подпадали под юрисдикцию полиции, однако с июня 2021 года они включены в перечень сильнодействующих веществ.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан