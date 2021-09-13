В Турции перевернулся автобус с туристами

На юго-западе Турции перевернулся автобус с туристами, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

В результате ДТП пострадали по меньшей мере 30 человек, сообщает Demiroren.

Происшествие произошло на трассе Мугла - Денизли примерно в 07:30 по местному времени. Столкнулись школьный и туристический автобусы. В последнем находился 41 турист из России и Украины, - говорится в сообщении агентства.

Фото: twitter / haberinkalemi1

По последним данным, в результате происшествия погиб водитель одного из транспортных средств. Все пострадавшие госпитализированы.