На 100% вакцинировались жители 10 сел в Алматинской области

В Алматинской области Балхашский и Аксуский районы лидируют по темпам вакцинации.

По мнению врачей, именно в этих местностях идет спад заболеваемости. Об этом и многом другом сообщил заместитель акима области Батыржан Байжуманов.

Стоит отметить, что жители 10 сел вакцинированы на 100%.

Для некоторых категорий граждан (в основном, это учителя, военные, государственные служащие) ввели обязательную вакцинацию. Сам замакима считает, что вакцинация должна быть добровольной, подчеркивая, что вводимые в регионах меры помогут создать коллективный иммунитет и остановить распространение COVID-19.

Особое внимание в регионе уделяется учащимся в школах. В образовательных учреждениях строго соблюдаются карантинные меры. Все школы обеспечены средствами защиты. На эти цели из местного бюджета выделено 200 млн тенге. Во всех объектах образования внедрена программа Ashyq. Но, несмотря на это, случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в школах и детских садах.

Вакцинированы 99,9% педагогов области. Стоит отметить, что согласно данным Управления здравоохранения Алматинской области, в медицинских организациях имеется месячный запас средств индивидуальной защиты. В области работают 15 лабораторий, общая мощность составляет 9 тыс. лабораторных исследований. По состоянию на 13 сентября методом ПЦР лабораторно обследованы 944 582 человека, в том числе медицинских работников - 16 486. Кроме этого, для социально уязвимых слоев населения закуплено противовирусных препаратов за счет местного бюджета на сумму 92,1 млн тенге.