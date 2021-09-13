Аскар Мамин обсудил с представителями бизнеса ФРГ реализацию совместных проектов в Казахстане, передает zakon.kz.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с представителями бизнеса ФРГ, а также Восточного комитета германской экономики, – сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Стороны обсудили состояние и перспективы реализации совместных проектов в сферах возобновляемой энергетики, переработки газа, АПК, машиностроения, горно-металлургической промышленности.

Глава правительства отметил, что Германия выступает одним из крупнейших торговых партнеров и ключевых инвесторов Казахстана. С 2005 года объем прямых иностранных инвестиций ФРГ в экономику РК составил порядка $5,1 млрд.

В первом квартале 2021 года данный показатель вырос на 72% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил $64,6 млн. В первом полугодии 2021 г. объем товарооборота между Казахстаном и Германией вырос на 26% до $1,2 млрд. Свыше 950 предприятий с участием немецкого капитала действуют в Казахстане в сферах энергетики, АПК, машиностроения, строительном и логистическом секторах. премьер-министр РК

Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Роман Скляр, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, энергетики – Магзум Мирзагалиев, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев, посол РК в ФРГ Даурен Карипов и другие.