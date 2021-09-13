Два человека погибли в ДТП на трассе "Самара - Шымкент", сообщает zakon.kz.

13 сентября на 798 км автодороги "Самара - Шымкент" произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Водитель автомашины "Ваз - 2109", двигаясь со стороны Хромтау в направлении Актобе на 798 км автодороги "Самара - Шымкент" вблизи поселка Акжар, нарушив правила дорожного движения, при совершении обгона не убедился, что данный маневр не создает помех движущимся транспортным средствам во встречном направлении и допустил столкновение с автомашиной марки "Газ - 31105", - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

В результате ДТП водитель и пассажир автомашины марки "Ваз - 2109" скончались на месте от полученных травм. А водитель и пассажир автомашины марки "Газ - 31105" госпитализированы в центральную районную больницу Хромтау.