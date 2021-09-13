Фермеры просят объявить режим ЧС в Мангистауской области

Мангистауская область не может прийти в себя после аномальной летней жары и засухи. По официальным данным, голодной смертью погибло более одной тысячи голов скота, неофициально - в пять раз больше. Сейчас поголовье продолжает страдать от нехватки корма, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Как уточняется, выделенные государством почти 2 млрд тенге в помощь фермерам Мангистауской области проблему не решили. Больше половины денег уже освоено. Но ситуация остается тяжелой. Посреди пустыни лежат туши. Нет ни воды, ни травы.

Это неправдивая информация. Здесь погибло не менее четырех-пяти тысяч животных, - сказал животновод Сагат Косов.

Крестьяне пытаются сохранить оставшийся скот. Но и у выжившего поголовья дела тоже плохи.

Нурболат Темирбаев потерял 27 голов лошадей. Причина – отсутствие кормов. На пастбищах под палящим солнцем сгорела трава, а отруби непрерывно растут в цене, сетует фермер.

Костанайские отруби 20 кг мы покупаем по 2400 тенге, тогда как в Узбекистан они продаются по 1500. Год назад было значительно дешевле. У нас итак дефицит, мы хотим, чтобы корма не продавались за рубеж, - сказал Темирбаев.

С водой тоже проблемы. Измученные голодом животные не могут добраться до водопоя. Приходится пить канализационную воду в окрестностях села. Непростую ситуацию некоторые фермеры решают переездом.

В этом году много людей уехали из аула вместе со скотом. В основном переселяются в Актюбинскую область. Некоторые перегоняют только скот, чтобы он там пасся. За это они платят другим фермерам, - сказал Косов.

Крестьяне обеспокоены тем, как им пережить грядущую зиму. Продать скот они не могут, потому что он исхудал. Но и прокормить поголовье в этом году - тоже тяжелая задача.