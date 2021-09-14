Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 845 тысяч

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2801. Между тем количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 287 человек. Лишь в Карагандинской области и СКО заметен незначительный прирост заболевших КВИ, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 2801 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 845 388 случаев.
В Казахстане 4386 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
Всего в стране выздоровело 766 435 человек от COVID-19.
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