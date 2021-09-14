Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 845 тысяч

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2801. Между тем количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 287 человек. Лишь в Карагандинской области и СКО заметен незначительный прирост заболевших КВИ, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 2801 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 324,

в городе Алматы – 611,

в городе Шымкенте – 99,

в Акмолинской области – 187,

в Актюбинской области – 104,

в Алматинской области – 218,

в Атырауской области – 77,

в ВКО – 152,

в Жамбылской области – 31,

в ЗКО – 31,

в Карагандинской области – 381,

в Костанайской области – 156,

в Кызылординской области – 44,

в Мангистауской области – 86,

в Павлодарской области – 197,

в СКО – 75,

в Туркестанской области – 28.

Всего в стране подтверждено 845 388 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 4386 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 344,

в городе Алматы - 679,

в городе Шымкенте - 29,

в Акмолинской области - 259,

в Актюбинской области - 533,

в Алматинской области - 425,

в Атырауской области - 435,

в ВКО - 124,

в Жамбылской области - 129,

в ЗКО - 129,

в Карагандинской области - 343,

в Костанайской области - 78,

в Кызылординской области – 166,

в Мангыстауской области - 185,

в Павлодарской области - 416,

в СКО - 23,

в Туркестанской области - 89.

Всего в стране выздоровело 766 435 человек от COVID-19.