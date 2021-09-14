Экономика Казахстана достигла допандемического уровня

С начала 2021 года экономика Казахстана продолжила планомерное восстановление и показала рост в 3%. Об этом заявил на заседании правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Глава МНЭ отметил, что с начала года наблюдается положительный рост в реальном секторе и сфере услуг, высокий рост инвестиций в недобывающих секторах, сохранение положительного торгового баланса.

В январе-августе экономика Казахстана продолжила планомерное восстановление и показала рост в 3%. Реальный сектор продолжает оставаться фактором устойчивости экономики. В январе-августе рост в реальном секторе составил 3,5%. Деловая активность в сфере услуг выросла до 2,3%, - добавил он.

Среди отраслей экономики высокий рост, по его данным, демонстрируют информация и связь, строительство, торговля, водоснабжение, электроснабжение, обрабатывающая промышленность. Наблюдается положительный рост в сельском хозяйстве.

Отмечается также активность в привлечении инвестиций в недобывающих отраслях. В целом, за отчетный период темп роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 18%.

Инвестиции выросли в строительстве в 2,5 раза, обрабатывающей промышленности - на 81,7%, сельском хозяйстве - на 43,2%, торговле - на 39,9%, сфере информации и связи - на 37%, операциях с недвижимым имуществом - на 16,2% и транспорте - на 9%.

Сохраняет устойчивую тенденцию роста, по словам главы МНЭ, и обрабатывающая промышленность. Объем производства вырос на 5,8%. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен динамичный рост производства фармацевтической продукции на 40,8%, продукции машиностроения - на 23,9%, в том числе автомобилестроения - на 34,2%, производства вагонов и локомотивов - на 48,9%, стройматериалов - на 11,6%, пластмассовых изделий - на 26,5%, готовых металлических изделий - на 18,6%, одежды - на 16,3% и мебели - на 16%.

Иргалиев сообщил, что высокие темпы демонстрирует и строительный сектор. С начала года объем выполненных строительных работ вырос на 11,4%. По вводу жилья в эксплуатацию также отмечается положительная динамика. За январь-август введено 8,9 млн. кв. м жилья. Рост показателя составил 10,5%.

Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что показатели экономики Казахстана достигли допандемического уровня и продолжают демонстрировать уверенную восстановительную динамику. По итогам восьми месяцев рост ВВП составил 3%.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан