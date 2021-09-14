Полиция завела уголовное дело по факту вырубки 300 деревьев в Алматы

14 сентября 2021, 10:32
Фото: facebook.com/salta.virgilio

Полиция Алматы расследует факт вырубки трехсот деревьев, включая краснокнижные, о котором недавно сообщили общественники, передает zakon.kz.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 340 УК РК - незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников. Назначена соответствующая экспертиза, по результатам которой по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение. Расследование проводит УП Медеуского района по территориальности, сообщили в Департаменте полиции.

13 сентября в социальных сетях общественница Салтанат Ташимова сообщила о вырубке 300 деревьев.

Требуем уголовного наказания за вырубку около 300 деревьев, среди которых есть краснокнижные!!! По адресу - Керей Жаныбек хандар, 368, - написала она.


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