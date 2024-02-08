Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Оползень в Алматы: полиция завела уголовное дело

Оползень в Алматы: полиция завела уголовное дело Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента полиции Алматы 8 февраля 2024 года завели уголовное дело после ЧП, которое произошло в Медеуском районе – сошел оползень, который унес жизни четырех человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из релиза Департамента по ЧС Алматы, в котором говорится:

"Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело, которое будет расследоваться компетентными органами".

Ранее в ДЧС южной столицы заявили, что угрозы схода повторного оползня нет.

Все новости о сходе оползня в Алматы можете прочитать здесь.

Читайте также

Полицейский помог напарникам не потерять ориентир на трассе из-за сильного бурана
Полицейский помог напарникам не потерять ориентир на трассе из-за сильного бурана
Членов банды Дикого Армана задержали в Алматы и Шымкенте
Участников банды "Дикого Армана" задержали в Алматы и Шымкенте
Сколько алматинцев обратились за помощью к психологам после схода оползня
Алматинцы массово обращались за помощью к психологам после схода оползня
Динара Халдарова
Алматы Оползень в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Найдены тела всех погибших при сходе оползня в Алматы
Найдены тела всех погибших при сходе оползня в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: