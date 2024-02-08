Оползень в Алматы: полиция завела уголовное дело

Сотрудники Департамента полиции Алматы 8 февраля 2024 года завели уголовное дело после ЧП, которое произошло в Медеуском районе – сошел оползень, который унес жизни четырех человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из релиза Департамента по ЧС Алматы, в котором говорится:

"Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело, которое будет расследоваться компетентными органами".

Ранее в ДЧС южной столицы заявили, что угрозы схода повторного оползня нет.

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