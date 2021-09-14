Тенге незначительно ослаб - Нацбанк

Тенге незначительно ослаб на фоне снижения цены на нефть. Об этом на заседании правительства рассказал глава Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент zakon.kz.

В августе текущего года наблюдалась повышенная волатильность цен на нефть в связи с ухудшением риск-сентимента глобальных инвесторов из-за сигналов ФРС США о скором сворачивании программы покупки активов и опасений по поводу "дельта"-штамма. За месяц цены на нефть снизились на 4,4% до 73 долларов США за баррель, - сказал Досаев.

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По его словам, продажи иностранной валюты экспортерами для исполнения налоговых обязательств сгладили волатильность тенге на фоне снижения цен на нефть.

За месяц национальная валюта ослабла на 0,2% - до 425,42 тенге за доллар США. Поддержку тенге также оказывали операции в рамках обязательной продажи субъектами квазигоссектора и по конвертации средств Нацфонда для осуществления трансфертов в бюджет, - уточнил Досаев.

Глава финрегулятора добавил, что восстановление экономической активности и рост импорта на 9,2% по итогам первого полугодия в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поддерживают спрос на иностранную валюту.

Оксана Скибан, Нур-Султан