В ВКО мужчину сняли с поезда за многомиллионный долг

Следовавшего из Алматы в Усть-Каменогорск мужчину приставы сняли с поезда за долги более 31 млн тенге, передает zakon.kz.

В отдел миграционной службы Управления полиции Усть-Каменогорска поступило постановление государственного судебного исполнителя о взыскании долга с 52-летнего гражданина А., который задолжал в пользу государственной организации более 31 млн тенге.

Были проведены розыскные мероприятия. Сотрудники миграционной службы установили, что должник приобрел билет из Алматы до Усть-Каменогорска. 13 сентября на железнодорожном вокзале Усть-Каменогорска мужчину сняли с поезда и доставили в управление полиции для передачи информации судебному исполнителю.

За неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная ответственность по статье 669 КРКобАП и уголовная по статье 139 УК РК, предупредили в миграционной службе ДП ВКО.

В ведомстве отметили, что с начала года за неуплату долга сотрудниками миграционной службы установлено более 150 граждан, которые скрывались от судебных исполнителей и не оплачивали долги.