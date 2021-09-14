Байден вспомнил Трампа и перекрестился на митинге в Калифорнии

Президент США Джо Байден, выступая на митинге в Калифорнии, вспомнил соперничество с Дональдом Трампом на выборах 2020 года и перекрестился, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На акции, трансляция которой велась на FOX 11 Los Angeles, глава Белого дома призвал избирателей поддержать губернатора штата Калифорния - демократа Гэвина Ньюсома, которому грозит досрочная отставка из-за введенных в связи с пандемией COVID-19 санитарных мер.

Причина, по которой я и вы все здесь, состоит в том, чтобы поблагодарить и поддержать нашего друга, губернатора Гэвина Ньюсома, одного из лучших губернаторов в стране. Джо Байден

Он подчеркнул, что решение, которое должны принять жители Калифорнии, отразится не только на США, но и на мире в целом.

И вот почему. Все вы знаете, что в прошлом году мне пришлось конкурировать на выборах с настоящим Дональдом Трампом, - добавил Байден, после чего перекрестился по католическому образцу.

Отмечается, что его жест вызвал смех и возгласы одобрения аудитории.

Соперник калифорнийского губернатора Ньюсома Элдер, по мнению Байдена, является "клоном Дональда Трампа".

Либо оставить на посту губернатора Гэвина Ньюсома, либо вы получите Дональда Трампа, - подчеркнул глава Белого дома, отметив, что калифорнийцы должны сделать выбор.

Гэвину Ньюсому 14 сентября предстоит борьба за сохранение поста губернатора на досрочных выборах. Присутствие Джо Байдена, как писала газета New York Times, призвано мобилизовать демократов в самом густонаселенном штате страны.