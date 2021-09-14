Шутка студентов-медиков обернулась скандалом в ВКО

Видео, где девушки потешаются над муляжом беременной женщины, подняло волну негодования в Казнете, сообщает zakon.kz.

На видео девушки-студентки при помощи муляжа пытаются принять роды. Делают это не умело, со смехом.

Интернет-пользователи негодуют и требуют наказать и даже отчислить студентов.

По данным телеканала "Астана", найти "героев" и авторов видео не так-то просто. В двух вузах и шести медколледжах Восточного Казахстана поспешили откреститься от таких учащихся.

Нам всем интересно, кто так к своей профессии относится ужасно. Никакой этики, никакой эстетики. Это не наши аудитории, не наши студенты. К нам это не относится, мы сами заинтересованы узнать, какой именно колледж, - отметил Бауржан Муратбекулы, замдиректора по воспитательной работе медколледжа Усть-Каменогорска.

В защиту первокурсниц выступили правозащитники. Они считают, что негатив вызвало не столько это видео, сколько недоверие к медицине в целом, возникшее в период пандемии.

Должна быть интернет-гигиена. Люди должны воспринимать видео адекватно, понять, что это дети. Мы все были молодыми. Но нужно и понимать, что ты выкладываешь в интернет. Ведь это негативно может повлиять на судьбу человека, которого выкладывают. Если говорить о том, что студентка цинично относилась к этой ситуации, я думаю, что нет, скорее это недопонимание. Что касается студентов, то с ними, как считают правозащитники, нужно просто провести беседу, - заявила Индира Какимова, правозащитник.