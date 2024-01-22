Пол с гнильцой: долгожданный ремонт в сельской школе в ВКО обернулся скандалом

Прогнившие доски, перекосившаяся обрешетка на батареях и другие проблемы, не устроили директора сельской школы в Восточно-Казахстанской области. Теперь ситуацией с ремонтом спортивного зала заинтересовалась прокуратура области, а дети уже пятый месяц вместо физкультуры играют в шашки.

Детям запретили ходить на уроки физкультуры. Родители и учителя просто боялись, что дети поранятся или получат травму.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"До ремонта было лучше"



Именно так говорит директор КГУ "Средняя школа имени Алии Молдагуловой" Жанат Жумаканова. По ее словам, ремонта школа не видела 50 лет, поэтому, когда впервые были выделены средства, то радовались все – и учителя, и дети, и их родители. Но, когда увидели результат ремонта, были разочарованы.

"Все были просто в шоке. Мало того, что ремонт не был закончен вовремя. И нам помещение сдали не летом, а осенью, так еще и качество ремонта, кроме негодования, ничего не вызывает. Сами посмотрите, стыки досок не совпадают, одна доска выше другой, местами – прогнившие. Это спортзал, здесь дети бегают, играют, не всегда под ноги смотрят – легко могут травмы получить!", - возмущается Жанат Жумаканова.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

По словам директора школы, когда "отремонтированный" пол вскрыли, то и вовсе увидели, что внутри образовалась плесень, к тому же местами полы просто "ходили" - доски прогибались и явно не были прочно закреплены. С мнением Жанат Жумакановой согласны и родители учеников. Они уверены, что проводить занятия в зале после ремонта и вовсе опасно для здоровья детей.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Есть такие места, где ребенок может просто зацепиться ногой за шуруп, а если это во время бега произойдет? Он же упадет. Ладно, если просто одежду порвет, но ведь и пораниться серьезно может. А обрешетки у батарей делали, видимо, изначально из сырого материалы. Как только доски высохли, их повело в разные стороны, к тому они даже не отесаны – занозу получить очень легко", - отмечает дедушка ученика младших классов Павел Тищенко.

Если копнуть глубже

По словам же директора школы, проблема ремонта спортивного зала – глубже. Причем, в прямом смысле. Женщина отказалась подписывать акты, связанные с приемом работы, более того, решила разобраться сама во всем, включая качество стройматериалов.

"Не стала подписывать документы. Ни одну копейку подрядчикам не отправляла. И не буду отправлять. И не буду подписывать акт. До конца пусть они сделают работу. Качественно", - решительно настроена директор школы.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

По ее словам, материал древесины, который использовали во время перекрытия полов, не соответствует тому, что указан в смете. Она уверена, что при первичной укладке была использована сырая древесина, именно поэтому через неделю, когда материал немного подсох, нижний слой выдавил верхний.

"Более того, подрядчик явно уложил здесь использованную уже ранее древесину, к тому же доски пола уложил неровно, не подогнал их плотно друг к другу, даже по высоте они разные. Щели между досками залатали какими-то кусочками старой древесины! Это просто недопустимо на уроках физкультуры по технике безопасности. По этому полу идешь, а доски шатаются! И это не только мое мнение. Члены созданной приемочной комиссии неоднократно делали замечания и говорили о недостатках, представители отдела образования так же подрядчику разъясняли о необходимости придерживаться сметы, но подрядчик заявлял, что это другая технология. Я что-то непойму – так можно было? А зачем мы тогда смету составляли, если ее никто не придерживается? Я уже жалею, что вообще начала ремонт, лучше бы старые полы оставили… они были прочнее", - говорит Жанат Жумаканова.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Директор школы уверена, что пускать детей в такой зал просто нельзя – опасно. Она вполне допускает, что через пару месяцев такие полы в зале, где бегают и прыгают, просто провалятся.

Подрядчик же вину не признал и требует денег за работу. По мнению представителя компании, которая проводила ремонт в спортзале, влага на досках пола появилась… из-за непогоды.

"Высокая влажность была из-за отсутствия тепла. То есть отопление отсутствовало до ноября месяца. Также были обильные дожди и в это время была вскрыта кровля", - объясняет представитель строительной компании Бахытбек Ильясов.

Пока суд да дело

Добиваться правоты директор школы решила в суде. Жанат Жумканова хотела, чтобы подрядчика признали недобросовестным. И суд первой инстанции именно так и сделал, оштрафовав предприятие. Но подрядчик начал оспаривать решение суда. В результате апелляционная инстанция, оставив штрафы, признала ТОО "MEGA-STR" - добросовестным подрядчиком, сославшись на бюрократические несостыковки и на то, что работу подрядчик хоть и некачественно, но все-таки сделал.

Представители компании и вовсе считают, что школа не имеет права требовать признания о недобросовестности, так как им пришлось переделывать работу.

"Я не согласен с тем, что работы были выполнены плохо. Все делали в соответствии со строительными нормами. Нас никто сразу не уведомил о том, что были выявлены дефекты. А наша компания неоднократно предлагала устранить все проблемные моменты за свой счет. И потом, эти полы у нас на гарантии, мы будем их обслуживать в течение всего гарантийного срока. Никто ведь не отказывается. Что касается материалов, то я считаю, что материалы соответствовали ГОСТам в полном объеме" - прокомментировал ситуацию бригадир ТОО "MEGA-STR" Бахытбек Ильясов.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Впрочем, директор школы настроена достаточно решительно. По ее словам, ситуацией с ремонтом спортивного зала уже заинтересовалась прокуратура области, теперь качество проведенных работ и используемого материала будет проверять госкомиссия. Кстати, ремонт обошелся бюджету в 6,9 миллиона тенге.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

А пока "взрослые" выясняют, кто прав и на что были потрачены деньги, школьники вынуждены обходиться без уроков физкультуры. Вместо прыжков и бега, они играют в шашки.