Чемпионка Олимпийских игр может восстановить украденную медаль

Представители Олимпийского комитета России обратились в МОК по поводу восстановления украденных медалей у российской теннисистки Елены Весниной, передает zakon.kz.

Функционеры Международного олимпийского комитета отреагировали немедленно, заверив, что любой спортсмен, отличившийся на олимпиаде, может снова надеть заработанные медали.

Для Национального олимпийского комитета любого государства существует процедура, описывающая действия в подобных ситуациях вместе с МОК. Если россияне обратится в МОК с помощью установленного механизма, то мы рассмотрим этот вопрос. Есть процедура изготовления новых медалей Олимпийских игр, если они были каким-либо образом утеряны или украдены, – сообщают представители МОК.

Елена Веснина выиграла золотую медаль в парном разряде на играх Рио-де-Жанейро-2016. А недавно стала серебряным призером Олимпиады в Токио в миксте.

На прошлой неделе в дом Елены Весниной проник вор и украл олимпийские медали.

Куандык Шынасилов